Дропшиппинг по требованию: новая модель электронной коммерции завоевывает российский рынок

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Платформа реализована в соответствии с моделью дропшиппинга «по требованию». Этот вариант бизнес-деятельности может быть интересен не только крупным торговым ритейлерам, но и новичкам в области продаж.Новая модель e-commerce позволит создавать бизнес, имея нулевой стартовый капитал. Модель будет способствовать превращению креативных идей в товары, в которых заложен высокий коммерческий потенциал.Платформа оснащена встроенным конструктором макетов, который делает возможным размещение пользователем собственного рисунка, цифрового арт-изображения или креативного дизайна на каком-либо входящем в каталог товаре, а также его продажу через канал онлайн-торговли. Когда сделка по продаже осуществлена, производитель создает товар, а в течение 1-3 дней покупатель получает его под брендом продавца.В новой бизнес-модели органично сочетаются сильные стороны дропшиппинга и модели Print on Demand (от англ. «печать по требованию»). Средства в создание товара не вкладываются продавцом заранее. Поставщик услуги является ответственным за выполнение всех операционных процессов (логистика, склад и т. д.). Данный подход гарантирует максимальную защиту продавца от рисков, ведь он сам определяет стоимость производимого изделия, предварительно оценивая сумму собственной прибыли. Модель предполагает проведение расчета по факту реализации продукции.Таким образом, в России впервые запущена платформа, на которой крупнейшие маркетплейсы (Яндекс.Маркет, Wildberries, OZON) объединены с магазинами, предлагающими кастомизированные товары от индивидуальных продавцов, а также прочими каналами продаж. Благодаря новой платформе появилась возможность создания продукции в соответствии с моделью Print on Demand (от англ. «печать по требованию») и продавать ее через разные торговые платформы с использованием соцсетей (Facebook, Instagram) и собственного маркетплейса компании Youmake. Компания возьмет на себя весь цикл «производство-хранение-упаковка-доставка».Фото: Pixabay