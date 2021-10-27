Областная универсальная научная библиотека присоединится к Всероссийской библиотечной акции «Молодёжная неделя цифровых технологий»

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Организатор акции — Российская государственная библиотека для молодежи при поддержке Министерства культуры РФ, Российской библиотечной ассоциации и Агентства стратегических инициатив. Старт «Молодежной недели» приурочен к Всемирному дню информации (26.11), а завершится во Всемирный день компьютерной грамотности (02.12).30 ноября Областная универсальная научная библиотека проведет видеолекцию «Социальные сети и мессенджеры», где будут рассмотрены особенности потребления новостей в Интернете. Социальные сети – уникальное явление современного мира, которое прочно вошло в нашу жизнь, и без которых мы уже не представляем общения в нынешних реалиях.1-2 декабря пройдут дебаты по цифровому этикету. Цифровой этикет — это правила общения в цифровом пространстве, общения без ущерба для себя и окружающих. К переговорам по видеосвязи или электронной почте, как и к обычным встречам, нужно подготовиться. Дебаты помогут участникам понять, как сделать так, чтобы интернет-коммуникация прошла успешно, как не обидеть собеседника и не уронить собственного достоинства.Формат акции «Молодёжная неделя цифровых технологий» предполагает проведение в течение недели разнообразных по форме и содержанию мероприятий для молодёжи и вместе с молодёжью, объединённых общей тематикой. Областная универсальная научная библиотека понимает важность и необходимость данной акции, участие в которой даст возможность продемонстрировать весь потенциал библиотеки по работе с темой цифровых технологий.