Более четырех тысяч граждан приняли участие в переписи населения в центрах «Мои Документы»

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Руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов рассказал о способах участия граждан в переписи, а также о новых цифровых технологиях, задействованных во время ее проведения. По его словам, 31% от числа всех жителей региона приняли участие в переписи.В свою очередь директор ГАУСО «МФЦ» Михаил Бранов разъяснил, какую роль играют центры «Мои Документы» региона в проведении переписи и повышении доступности и удобства ее прохождения для граждан.На сегодняшний день в центрах «Мои Документы» области в переписные листы внесена информация более чем о 4 тысячах граждан. Из них более тысячи переписались в центрах на портале Госуслуг при консультативной помощи волонтеров.Напомним, что Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года, при этом впервые в многоканальном формате. До 8 ноября граждане самостоятельно могут принять участие в переписи на портале Госуслуг, заполнив электронный переписной лист. Также сохранится традиционный формат – по домам будут ходить переписчики.