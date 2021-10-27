27 октября 2021 СРЕДА
Новости
20:01 | 27 октября
Первокурсница СГУ победила на Всероссийском фестивале науки «NAUKA 0+»
17:00 | 27 октября
Ушёл из жизни профессор кафедры общей геологии и полезных ископаемых Яков Рихтер
16:09 | 27 октября
Всероссийская перепись населения онлайн пройдет до 8 ноября
15:33 | 27 октября
Две третьих билетов на поезда дальнего следования оформлены онлайн в январе-сентябре
14:47 | 27 октября
Железнодорожники обеспокоены ростом количества случаев вандализма в отношении подвижного состава и оборудования
14:28 | 27 октября
Более четырех тысяч граждан приняли участие в переписи населения в центрах «Мои Документы»
13:35 | 27 октября
Областная универсальная научная библиотека присоединится к Всероссийской библиотечной акции «Молодёжная неделя цифровых технологий»
12:28 | 27 октября
Дропшиппинг по требованию: новая модель электронной коммерции завоевывает российский рынок
11:42 | 27 октября
В Саратовской области продолжается уборка кукурузы
10:50 | 27 октября
Нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения привели к тринадцати ДТП на переездах ПривЖД
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратовской области продолжается уборка кукурузы

Новости


В Саратовской области завершается уборочная кампания – 2021.

К сегодняшнему дню намолочено 3560,7 тыс. тонн зерна с площади 2099,5 тыс. га (96% от плана).

Сельхозпроизводители региона активными темпами убирают с полей кукурузу. Убрано 117,9 тыс. га (61% от плана). При средней урожайности 44,5 ц/га валовой сбор составляет 524,4 тыс. тонн. В лидерах - Балашовский (64,1 тыс. тонн), Турковский (55,0 тыс. тонн), Самойловский и Калининский (по 48,9 тыс. тонн) муниципальный районы.

Наивысшая урожайность получена в Турковском – 91,7 ц/га, Балашовском – 68,0 ц/га, Марксовском – 62,7 и Ртищевском – 60,0 районах области.