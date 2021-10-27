В Саратовской области продолжается уборка кукурузы

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К сегодняшнему дню намолочено 3560,7 тыс. тонн зерна с площади 2099,5 тыс. га (96% от плана).Сельхозпроизводители региона активными темпами убирают с полей кукурузу. Убрано 117,9 тыс. га (61% от плана). При средней урожайности 44,5 ц/га валовой сбор составляет 524,4 тыс. тонн. В лидерах - Балашовский (64,1 тыс. тонн), Турковский (55,0 тыс. тонн), Самойловский и Калининский (по 48,9 тыс. тонн) муниципальный районы.Наивысшая урожайность получена в Турковском – 91,7 ц/га, Балашовском – 68,0 ц/га, Марксовском – 62,7 и Ртищевском – 60,0 районах области.