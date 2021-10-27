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Нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения привели к тринадцати ДТП на переездах ПривЖД
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Нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения привели к тринадцати ДТП на переездах ПривЖД

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В январе-сентябре 2021 года на полигоне Приволжской железной дороги произошло 13 дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах (годом ранее – 5 ДТП). Их виновниками были водители транспортных средств, нарушившие правила дорожного движения.

В большинстве случаев нарушители правил дорожного движения не только выплатили штраф, но и возместили ущерб, нанесенный имуществу ОАО «РЖД». В частности, 23 июля на 76 км перегона Ишково – Тополёк в Саратовской области произошло столкновение пассажирского поезда №407 Челябинск – Адлер с трактором. Его водитель, грубо нарушив ПДД, выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей автоматической переездной сигнализации перед приближающимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Виновник ДТП, управлявший транспортным средством без страховки и водительских прав, был оштрафован на 10,8 тыс. рублей. Кроме того, водитель возместил ущерб, нанесённый имуществу ОАО «РЖД» на сумму более 87 тыс. рублей.

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий на полигоне ПривЖД ведётся мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов. Их оборудуют современными предупредительными и заградительными устройствами, а также системами видеофиксации.

Представители Приволжской железной дороги проводят беседы с работниками автотранспортных предприятий, напоминают о важности соблюдения ПДД посредством средств массовой информации. Кроме того, организуются встречи с курсантами автошкол, а также с учащимися школ, техникумов и лицеев.

При взаимодействии с сотрудниками ГИБДД железнодорожники организуют рейды и профилактические акции на переездах, предполагающие раздачу памяток и беседы с водителями.

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Согласно статье 12.10 КоАП РФ пересечение рельс вне железнодорожного переезда влечёт наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до шести месяцев.