Частью выставочной экспозиции Группы «Татнефть» на международной выставке KIOGE 2021 стали шины брендов KAMA и Viatti

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Мероприятие прошло в городе Нур-Султан, Казахстан. Частью выставочной экспозиции Группы «Татнефть» стали шины брендов KAMA и Viatti.На стенде компании были представлены грузовые ЦМК шины для установки на переднюю (рулевую) ось – модель KAMA NF 202, для использования на ведущих (задних) осях – КАМА NR 201, универсальные или для комплектации любой оси – КАМА NU 301, а также шины, предназначенные для эксплуатации на прицепной оси грузовых прицепов и полуприцепов (КАМА NT 202) и грузовиков и тягачей (КАМА NT 101). Протектор ЦМК шин КАМА обладает лучшей самоочищаемостью в своем классе, а также повышенной защитой от проколов и ударных нагрузок за счет принципиально новой геометрии канавок. Продлить срок эксплуатации шин и, следственно, снизить затраты на покупку новых, что особенно выгодно при наличии большого парка техники, возможно благодаря услуге восстановления ЦМК шин, в том числе – методом донарезки протектора.Еще одними экспонатами из модельного ряда торговой марки КАМА стали зимние легковые шипованные шины КАМА ALGA (новинка сезона 2020–2021) и легковые КАМА 365, предназначенные для эксплуатации при температуре от -10 до +55 °С (имеют маркировку M+S).Гости мероприятия также смогли ознакомиться с ассортиментом бренда Viatti. Для комплектации легкого коммерческого транспорта на стенде будут представлены зимние шипованные Viatti Vettore Inverno и нешипеумые Viatti Vettore Brina. Владельцы автомобилей повышенной проходимости, внедорожников и кроссоверов, смогут изучить технологические особенности зимних шипованных Viatti Bosco Nordico и нешипуемых Viatti Bosco S/T. Также частью выставочной экспозиции станут летние легковые Viatti Strada Asimmetrico, которые пользуются неизменно высоким спросом на российском рынке.KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.