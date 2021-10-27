Непременным условием посещения театра является QR код и медицинская маска

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С указанного момента прийти в театр зрители смогут только при наличии:- QR-кода, подтверждающего получение второго компонента вакцины или введение однокомпонентной (либо оригинала сертификата о прививке от COVID-19);- или QR-кода, подтверждающего перенесенную инфекцию COVID-19, если с момента выздоровления прошло не более 6 месяцев;- или справки о наличии медицинского отвода от вакцинации.Также вместе с QR-кодом или справкой необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.QR-код содержится в сертификате вакцинированного или переболевшего, который автоматически отображается в личном кабинете на портале Госуслуг. Это происходит после получения финальной дозы вакцины или после перенесения подтвержденного COVID-19. QR-код может быть сохранен на мобильное или иное устройство, а также распечатан на бумажном носителе.Если у вас кнопочный телефон, можно обратиться за помощью в многофункциональный центр «Мои документы», там вам помогут с нахождением QR-кода и распечатают документ.Новые правила не коснутся зрителей, которым ещё нет 18 лет, им для посещения театра необходимы только входной билет и для подростков паспорт или свидетельство о рождении.Обязательным условием посещения театра остается медицинская маска.Если данные правила зрителей по тем или иным причинам не устраивают, можно вернуть билеты и получить деньги: онлайн-билеты сдаются онлайн; билеты, купленные в кассе, сдаются в кассу.«Уважаемые зрители, мы искренне надеемся на то, что данная ситуация не заставит вас прекратить посещение театра и других учреждений культуры. Надеемся на ваше понимание и ждем вас на спектаклях областных театров», - отметили в министерстве культуры области.