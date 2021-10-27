27 октября 2021 СРЕДА
Новости
17:00 | 26 октября
"СГАУ-Саратов" получил шанс на реванш в Кубке ЕГФ
16:08 | 26 октября
В связи с предстоящими праздниками «Мои Документы» меняют график работы
15:52 | 26 октября
Домен .РУС создаёт собственное информационное пространство в интернете
15:33 | 26 октября
Непременным условием посещения театра является QR код и медицинская маска
14:54 | 26 октября
Частью выставочной экспозиции Группы «Татнефть» на международной выставке KIOGE 2021 стали шины брендов KAMA и Viatti
14:23 | 26 октября
«Ночь искусств» в Саратовском театре кукол «Теремок» пройдёт 4 ноября онлайн
13:51 | 26 октября
Во Всероссийском фестивале театров принял участие семейный театральный коллектив "Добро и солнце" из Саратовской области
13:18 | 26 октября
ОАО «РЖД» запустило b2b-маркетплейс с доставкой товаров по железной дороге
12:26 | 26 октября
Саратовским школьникам напомнили о правилах безопасного поведения на железной дороге
11:35 | 26 октября
Началась презентация фильмов проекта "В кинообъективе - волонтеры"
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В связи с предстоящими праздниками «Мои Документы» меняют график работы

Новости
В связи с предстоящими праздниками «Мои Документы» меняют график работы

Во время нерабочих дней, объявленных с 27 октября по 7 ноября, центры «Мои Документы» Саратовской области временно изменят график работы.

В период с 27 по 29 октября все центры функционируют в штатном режиме в соответствии с действующим графиком.

С 30 октября по 7 ноября – нерабочие дни во всех центрах.

С 8 ноября все центры региона возобновят работу в соответствии с действующим графиком.

Напоминаем, что на прием можно записаться любым удобным способом: на сайте mfc64.ru, воспользовавшись сервисом «Предварительная запись», либо в мобильном приложении «Мои Документы Онлайн». Оформить предварительную запись можно начиная с 8 ноября.

Дополнительная информация доступна по телефону Единой справочной службы: 8 (8452) 65-39-69.