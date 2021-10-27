В связи с предстоящими праздниками «Мои Документы» меняют график работы

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В период с 27 по 29 октября все центры функционируют в штатном режиме в соответствии с действующим графиком.С 30 октября по 7 ноября – нерабочие дни во всех центрах.С 8 ноября все центры региона возобновят работу в соответствии с действующим графиком.Напоминаем, что на прием можно записаться любым удобным способом: на сайте mfc64.ru, воспользовавшись сервисом «Предварительная запись», либо в мобильном приложении «Мои Документы Онлайн». Оформить предварительную запись можно начиная с 8 ноября.Дополнительная информация доступна по телефону Единой справочной службы: 8 (8452) 65-39-69.