«Ночь искусств» в Саратовском театре кукол «Теремок» пройдёт 4 ноября онлайн

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Прямой эфир и показ спектакля будут организованы в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» и приурочены к празднованию Дня народного единства.В 13:00 начнётся прямой эфир «Кукла — символ единения времён и народов». Артисты театра совершат небольшой экскурс в историю театра кукол, расскажут про театр Петрушки — одно из старейших развлечений на Руси, дожившее до наших дней и не потерявшее свою актуальность.В 19:00 будет показана видеозапись спектакля «Алёнушка и солдат». Этот спектакль — весёлая и поучительная история о том, как храбрый и находчивый Солдат сумел одолеть злого, но простодушного трехголового Змея. Спектакль «Алёнушка и солдат» стал лауреатом VII областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин» (номинации «Работа актёра в театре кукол» мужская роль; «Работа актёра в театре кукол» женская роль). Художник спектакля Татьяна Старикова получила специальный приз фестиваля за оригинальное воплощение русского национального колорита.Запись спектакля будет доступна для просмотра до 23:00 4 ноября.