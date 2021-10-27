Во Всероссийском фестивале театров принял участие семейный театральный коллектив "Добро и солнце" из Саратовской области

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В фестивале приняли участие театральные коллективы из разных регионов России, в том числе победитель Саратовского регионального этапа фестиваля – семейный любительский театр из п. Лысые горы «Клуб волонтеров «Добро и солнце». Коллектив представил авторскую постановку «Просто будь рядом» под руководством сценариста Ольги Янюшкиной и композитора Алексея Бабешкова.Сам коллектив «Добро и солнце» сформировался относительно недавно, но уже объединил несколько семей, которые активно принимают участие в благотворительных акциях, обращая внимание общества на насущные социальные проблемы.Как отметил региональный координатор проекта «Школа семейного театра» Антон Кузнецов, «еще саратовское профессиональное жюри регионального этапа фестиваля обратило внимание на особое социальное звучание данного спектакля. При этом актерское мастерство и уникальные авторские материалы превратили постановку в произведение театрального искусства, которое заставляет людей задуматься над очень многими серьезными вопросами современности».Трансляцию фестиваля можно посмотреть на платформе YouTube по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=kp2RXIkZnGM