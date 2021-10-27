Саратовским школьникам напомнили о правилах безопасного поведения на железной дороге

просмотров: 393

Гимназия расположена в Ленинском районе Саратова, неподалеку от железнодорожного пути. Учитывая опасное соседство, организаторы рассказали школьникам о правилах поведения на объектах железной дороги, раздали тематические буклеты и напомнили о трагических последствиях халатного поведения вблизи инфраструктуры и подвижного состава. В конце занятия была организована тематическая викторина с вручением памятных подарков.***Напоминаем, что на объектах железнодорожного транспорта категорически запрещается приближаться к контактной сети, а также залезать на крыши вагонов и цистерн. Напряжение в контактной сети составляет 27,5 тысяч Вольт. Приближение к токоведущим частям (проводам) на расстояние менее двух метров опасно для жизни!Также в целях обеспечения безопасности запрещается ходить по путям в неустановленных местах, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши вагонов. Помните, что прослушивание музыки в наушниках, разговор по телефону и надетый капюшон снижают бдительность. В результате дети могут не обратить внимания на сигналы, подаваемые машинистом поезда, и не заметить приближающийся состав.