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Началась презентация фильмов проекта "В кинообъективе - волонтеры"

Новости
Началась презентация фильмов проекта "В кинообъективе - волонтеры"

В рамках проекта «В кинообъективе - волонтеры», реализуемого с использованием гранта Президента России на развитие гражданского общества, в Саратовской области начались презентации проекта и показы созданных волонтерами фильмов.

Первые такие мероприятия состоялись 21 октября в общеобразовательной школе №1 им. З.К. Пряхиной р.п. Мокроус Федоровского района и на базе Дома культуры с. Идолга Татищевского района. Учащиеся 5-7 классов посмотрели киноработы, которые были сняты прошедшим летом их сверстниками - школьниками и студентами.

По словам учителя обществознания и права мокроусской школы Елены Леоновой, презентация и просмотр фильмов во многом помогли школьникам разобраться в идеях и смыслах волонтерства, продемонстрировали примеры настоящего самоотверженного добровольчества. По ее мнению, на таком «живом» примере ребята быстрее поймут и активнее примутся за добрые дела. В планах педагога Елены Леоновой в ближайшее время показать фильмы проекта ещё и старшеклассникам.

Самой интересной для мокроусских ребят показалась работа «Моя семья – настоящая команда волонтеров», рассказывающая о волонтерской семье Кичаевых. Здесь все их знают, ведь глава семьи - Елена родом из Федоровского района, а в Мокроусе она работала в школе социальным педагогом. Но мало кто догадывался, что родители и все семеро детей активно занимаются в Саратове добровольческой работой.

Также к мероприятию проекта «В кинообъективе - волонтеры» в эти дни присоединились учащиеся г. Новоузенска, р.п. Турки и с. Ивантеевка.

Напомним, что фильмы рассказывают о молодых людях, посвятивших своё свободное время помощи другим. Все 17 работ проекта «В кинообъективе - волонтеры» выложены на ютуб-канале «Киновертикаль Саратов».

Вы можете присоединиться к проекту «В кинообъективе - волонтеры» как зрители: арт-презентация и все 17 фильмов проекта можно увидеть на ютуб-канале «Киновертикаль Саратов».