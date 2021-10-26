Саратовская область вошла в топ-5 Всероссийского экочелленджа «Сохраним лес»

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После первых семи дней межрегионального состязания в одноимённом приложении ВКонтакте (vk.com/saveforest2021) определилась десятка самых активных субъектов России. Первое место занимает Калужская область, на втором месте - Белгородская область, на третьем - Нижегородская. В топ-5 самых активных участников вошла Саратовская область, которая располагается на 5 строчке рейтинга.Рейтинг обновляется в режиме реального времени, актуальные баллы регионов можно посмотреть здесь: сохранимлес.рф/ratingСостязание в самом разгаре – у остальных регионов ещё есть целый месяц на то, чтобы заработать баллы и вырваться в лидеры. Как это сделать – рассказывают представители Оргкомитета «Сохраним лес»:«В приложении ВКонтакте и пользователям предлагают ответить на творческие, шуточные и информативные вопросы в области экологии и охраны лесов. Своими достижениями и тематическими статусами можно делиться с друзьями, за что также начисляются дополнительные баллы». При этом, больше всего баллов участники получат, если примут участие в высадке деревьев.Чем больше жителей региона поучаствуют в онлайн активностях, тем выше поднимется регион в рейтинге.Победитель экочелленджа получит главный приз: возможность провести у себя в регионе масштабный экофест с участием популярных артистов. Но в погоне за праздником важно не забывать о главной задаче межрегионального состязания.Ближайшие даты акции «Сохраним лес» на территории Саратовской области:28.10.2021 - с. Столыпино Базарно-Карабулакский район, ул. Колхозная, памятник Столыпину / 9:00.1.11.2021 – 2 км. севернее с. Родионовка Лысогорского района, Саратовской области / 09:30Сайт всероссийской акции «Сохраним лес»: https://сохранимлес.рф/Приложение «Сохраним лес» ВКонтакте (vk.com/saveforest2021)