Гандболисты "СГАУ-Саратов" одержали вторую победу над волгоградским "Каустиком"

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"Три недели назад матч "СГАУ-Саратов" и "Каустика" прошёл в упорной борьбе, где наша команда проявив характер, вырвала драгоценные два очка. В сегодняшнем матче все специалисты ждали похожего сценария, однако восстановившие силы саратовцы решили сразу взяться за дело.С самого начала игры саратовцы смяли соперника и за десять минут матча создали комфортный отрыв в пять мячей 7:2. Все попытки гостей сократить отрыв не увенчались успехом. Итог первой половины матча 16:12 в пользу "СГАУ-Саратов". Больше всех в первом тайме в атаке преуспел Андрей Трофимец, который реализовал 6 из 7 своих бросков, а Станислав Третынко совершил 7 сейвов.В перерыве матча президент гандбольного клуба "СГАУ-Саратов" Николай Иванович Кузнецов вручил благодарность председателю КОЛХОЗА "ИМ. 18-ГО ПАРТСЪЕЗДА" Владимиру Петровичу Перекальскому за многолетнюю поддержку клуба.Второй тайм саратовцы начали с тем же рвением, что и начало матча и за очередные десять минут увеличили свой отрыв до 9 мячей 22:13.Разрыв в 10-11 мячей держался на протяжении большей части второго тайма. Это позволило главному тренеру "СГАУ-Саратов" дать игровое время спортсменам, которые большую часть матча проводят на скамейке запасных. Так шанс проявить себя получили Александр Измайлов, Кирилл Глебов, Роман Бубен, Давид Никабадзе.СГАУ-Саратов: Третынко - 14/32 (43%), Никабадзе 5/10 (50%)Трофимец - 9/11, Ухваркин - 6/8, Болотин - 4/7, Размаев - 3/4, Пономарёв - 3/7, Мусаев - 2/4, Нанов - 2/4, Рыжков - 2/4, Бубен - 1/1, Елистратов - 1/1, Некрасов - 0/1, Третынко - 0/1, Измайлов - 0/2, Филимоненко, Глебов.Следующий матч гандболисты "СГАУ-Саратов" проведут на паркете ФОК "Юбилейный" 31 октября в 13-00 против уфимского "Акбузата", - сообщил "Известиям. Саратов и регионы" пресс-атташе саратовского гандбольного клуба Игорь Орешин.