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Александр Романов: «Депутаты должны оставаться на связи с жителями»
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Александр Романов: «Депутаты должны оставаться на связи с жителями»

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27 октября, как и было запланировано, состоится очередное заседание регпарламента.

Почти все депутаты и более 80% госслужащих регионального парламента прошли вакцинацию от коронавируса. Кроме того, в облдуме обеспечивается строгое соблюдение всех санитарных норм.

«Задача депутатов – защищать интересы избирателей, а для этого необходимо всегда оставаться на связи с людьми. Я убежден, что эта работа не должна останавливаться даже в нынешних обстоятельствах. За время пандемии и я, и мои коллеги привыкли отчасти работать в дистанционном формате. Например, вместо личных приемов мы теперь чаще отвечаем на вопросы граждан по телефону.

Для того, чтобы обрабатывать поступающие обращения, готовить необходимые документы и запросы, оперативно решать проблемы людей, в строю останется и аппарат облдумы. У нас очень серьезно относятся к профилактическим мерам. Часть сотрудников будет работать в удаленном режиме», – подчеркнул спикер регпарламента Александр Романов (фракция «Единая Россия»).
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