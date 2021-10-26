Все учреждения культуры работают с посетителями по QRкодам с 25 октября

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Так, с сегодняшнего дня Областная универсальная научная библиотека осуществляет доступ посетителей старше 18 лет в библиотеку при наличии:- либо QR-кода о вакцинации от COVID-2019 вторым компонентом или однокомпонентной вакциной, полученного на сайте gosuslugi.ru (в распечатанном или электронном виде);- либо QR-кода о болезни COVID-2019, полученного на сайте gosuslugi.ru (в распечатанном или электронном виде), если с момента выздоровления прошло не более 6 месяцев;- либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации от COVID-2019.Эти документы обязательны для предъявления при посещении любого учреждения культуры области.