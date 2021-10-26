26 октября 2021 ВТОРНИК
Новости
13:18 | 26 октября
ОАО «РЖД» запустило b2b-маркетплейс с доставкой товаров по железной дороге
12:26 | 26 октября
Саратовским школьникам напомнили о правилах безопасного поведения на железной дороге
11:35 | 26 октября
Началась презентация фильмов проекта "В кинообъективе - волонтеры"
10:37 | 26 октября
Саратовская область вошла в топ-5 Всероссийского экочелленджа «Сохраним лес»
09:55 | 26 октября
Александр Романов: «Депутаты должны оставаться на связи с жителями»
09:00 | 26 октября
Гандболисты "СГАУ-Саратов" одержали вторую победу над волгоградским "Каустиком"
17:00 | 25 октября
Подведены итоги городских соревнований по ориентированию «Загадки эколого-краеведческой тропы»
16:18 | 25 октября
Все учреждения культуры работают с посетителями по QRкодам с 25 октября
15:34 | 25 октября
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14:47 | 25 октября
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Все учреждения культуры работают с посетителями по QRкодам с 25 октября

Новости


С 25 октября по поручению Губернатора в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой на территории региона действуют дополнительные ограничительные меры при посещении массовых мероприятий в учреждениях культуры.

Так, с сегодняшнего дня Областная универсальная научная библиотека осуществляет доступ посетителей старше 18 лет в библиотеку при наличии:

- либо QR-кода о вакцинации от COVID-2019 вторым компонентом или однокомпонентной вакциной, полученного на сайте gosuslugi.ru (в распечатанном или электронном виде);

- либо QR-кода о болезни COVID-2019, полученного на сайте gosuslugi.ru (в распечатанном или электронном виде), если с момента выздоровления прошло не более 6 месяцев;

- либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации от COVID-2019.

Эти документы обязательны для предъявления при посещении любого учреждения культуры области.