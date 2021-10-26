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«Ночь искусств» в музее К.А. Федина в этом году пройдет в режиме онлайн
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«Ночь искусств» в музее К.А. Федина в этом году пройдет в режиме онлайн

Новости


4 ноября на сайте и в социальных сетях Государственного музея К.А. Федина можно будет посетить виртуальные экскурсии по залам экспозиции «Дом русской литературы ХХ века».

Всем, кто ценит и любит историю русской литературы и культуры, предлагается возможность окунуться в совершенно разные эпохи: Золотой век русской литературы, литературная борьба 1920-х гг., время Великого перелома и последовавшие за ним трагические события 1930-1940х гг.; наступивший затем период оттепели. Виртуальные экскурсии будут доступны на сайте музея и в социальных сетях с 18.00.

Ко Дню народного единства:

С 19.00 любителей загадок ждет викторина «На литературных перекрестках», в которой пользователи социальных сетей смогут проверить свои знания в области литературного краеведения.

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