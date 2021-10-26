«Ночь искусств» в музее К.А. Федина в этом году пройдет в режиме онлайн
4 ноября на сайте и в социальных сетях Государственного музея К.А. Федина можно будет посетить виртуальные экскурсии по залам экспозиции «Дом русской литературы ХХ века».
Всем, кто ценит и любит историю русской литературы и культуры, предлагается возможность окунуться в совершенно разные эпохи: Золотой век русской литературы, литературная борьба 1920-х гг., время Великого перелома и последовавшие за ним трагические события 1930-1940х гг.; наступивший затем период оттепели. Виртуальные экскурсии будут доступны на сайте музея и в социальных сетях с 18.00.
Ко Дню народного единства:
С 19.00 любителей загадок ждет викторина «На литературных перекрестках», в которой пользователи социальных сетей смогут проверить свои знания в области литературного краеведения.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:
Вконтакте: https://vk.com/fedinmuseum
Одноклассники: https://ok.ru/muzey.fedina
Инстаграм: https://www.instagram.com/fedinmus
Твиттер: https://twitter.com/fedinmuseum
Фейсбук: https://www.facebook.com/museumfedin