«Ночь искусств» в музее К.А. Федина в этом году пройдет в режиме онлайн

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Всем, кто ценит и любит историю русской литературы и культуры, предлагается возможность окунуться в совершенно разные эпохи: Золотой век русской литературы, литературная борьба 1920-х гг., время Великого перелома и последовавшие за ним трагические события 1930-1940х гг.; наступивший затем период оттепели. Виртуальные экскурсии будут доступны на сайте музея и в социальных сетях с 18.00.Ко Дню народного единства:С 19.00 любителей загадок ждет викторина «На литературных перекрестках», в которой пользователи социальных сетей смогут проверить свои знания в области литературного краеведения.Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:Вконтакте: https://vk.com/fedinmuseumОдноклассники: https://ok.ru/muzey.fedinaИнстаграм: https://www.instagram.com/fedinmusТвиттер: https://twitter.com/fedinmuseumФейсбук: https://www.facebook.com/museumfedin