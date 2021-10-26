Специалисты Саратовского НПЗ стали участниками общегородского экологического квеста

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Организатором интерактивного субботника является саратовский региональный оператор «Ситиматик». ЭКОквест проводится им уже третий год при поддержке организаций и предприятий города. В 2021 году партнером проекта стал Саратовский НПЗ.В этот день участники занимались сбором и сортировкой мусора на время. Акция дала им возможность продемонстрировать экологическую грамотность при выполнении заданий квеста. На станции завода экологам-энтузиастам были предложены предметы, из которых предлагалось выбрать экземпляры с продуктами нефтепереработки в составе. Многие в этот день впервые узнали, что так или иначе мы встречаем нефть ежедневно в обыденности. Люди привыкли думать, что основное значение «черное золото» имеет как источник топлива. Тем не менее полезное ископаемое используют при изготовлении многих лекарств, одежды, игрушек, предметов быта.От Саратовского НПЗ в экологическом квесте участвовали три команды. В них входили сотрудники завода и члены их семей. Все три команды показали достойный результат и заняли места в первой десятке, несмотря на большую конкуренцию (в ЭКОквесте участвовало 35 команд).Итогом акции стали порядка двух тонн мусора, собранных и направленных на мусоросортировочный завод.Как считают работники Саратовского НПЗ, интерактивный субботник это отличный способ для объединения общества и привлечения к экологическим проблемам. А еще такая акция отличный вариант для проведения семейного выходного с пользой для природы.Корпоративную культуру НК «Роснефть» невозможно представить без заботы о сохранении окружающей среды для будущих поколений. Компания на протяжении долгих лет стремится удерживать лидерские позиции в области минимизации воздействия на природу. Большую роль в этом играют экологичность производства и реализация ряда комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов. В 2020 году быларазработана и утверждена Концепция экологического развития – 2030. Документ определяет основные принципы природоохранной деятельности Компании в области устойчивого развития и будет способствовать достижению национальных экологических целей Российской Федерации на период до 2030 года.НАША СПРАВКА:Экологическая деятельность Саратовского НПЗ проявляется в его активном участии в природоохранных акциях. Для коллектива предприятия стали постоянными экоакции «Чистый лес», «Чистый берег», «Чистый парк» по уборке территорий Заводского района Саратова. Заводчане высаживают кустарники и деревья, выпускают в Волгу мальков ценных пород рыб. Они ведут постоянное наблюдение над качеством воздуха и родниковой воды в городе в рамках проектов «Чистый воздух» и «Чистая вода». На Саратовском НПЗ организованы акции «Батарейки, сдавайтесь!» и «Водорослям крышка». В их рамках работники собирают отработанные элементы питания и пластиковые крышки.