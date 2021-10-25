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ПФР: До 1 марта 2022 года пенсии по инвалидности продлеваются беззаявительно

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Отделение Пенсионного фонда РФ по Саратовской области напоминает, что все ранее назначенные пенсии по инвалидности и социальные выплаты людям, признанным инвалидами, продлеваются без присутствия гражданина на основании данных, которые содержатся в Федеральном реестре инвалидов. Такой порядок был введен в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой еще в апреле прошлого года и продлен до 1 марта 2022 года.

Что касается первичного установления инвалидности, то и в этом случае личное посещение клиентской службы ПФР для оформления пенсии не обязательно. Гражданину достаточно подать электронное заявление о назначении пенсии на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru или сайте ПФР www.pfr.gov.ru. Сведения об установлении инвалидности содержатся в Федеральном реестре инвалидов (ФРИ), а сведения о стаже и заработке гражданина отражены на индивидуальном лицевом счете. Исходя из этого и будет определен размер пенсии и дата ее установления.

Для дистанционного оформления пенсии по инвалидности заявление может быть принято не только через электронный кабинет, но и оформленно специалистом ПФР по телефону. При наличии контактных данных сотрудник может связаться с гражданином, получить согласие на оформление пенсии, что будет отражено в специальном акте. Последующее назначение пенсии происходит на основе этого документа. Если гражданин желает предоставить дополнительные документы, подтверждающие стаж и заработок, то сотрудники ПФР помогут получить необходимые документы, направив соответствующие запросы в организации.

Для получения ежемесячной денежной выплаты людям с инвалидностью как федеральным льготникам и вовсе не требуется подавать заявление. ЕДВ инвалидам и детям-инвалидам устанавливается без подачи заявления со дня признания гражданина инвалидом или ребенком-инвалидом, то есть полностью в проактивном режиме.

Справочно: в Саратовской области пенсии и социальные выплаты по линии ПФР получает более 134 тысяч граждан с инвалидностью.