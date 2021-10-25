Чемпион мира по кикбоксингу Вреж Петросян вернулся в Саратов

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Напомним, на проходящем в Езоло (Италия) Чемпионате Мира по кикбоксингу воспитанник саратовской Центральной спортивной школы олимпийского резерва, Заслуженный Мастер спорта России по кикбоксингу Вреж Петросян завоевал высшую награду турнира в разделе «лайт-контакт».В аэропорту «Гагарин» спортсмена встретили близкие родственники. Поздравить его с победой приехали также юные спортсмены, друзья и Заслуженные тренеры России Вячеслав Рогов и Жанна Дудник.На встрече также присутствовали представители городского управления по физической культуре и спорту, Центральной спортивной школы олимпийского резерва и Саратовского областной центра спортивной подготовки.