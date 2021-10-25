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«Ночь искусств» в Саратовском театре кукол «Теремок» пройдёт 4 ноября онлайн

Новости


В четверг, 4 ноября, в социальных сетях Саратовского театра кукол «Теремок» пройдёт прямой эфир с артистами театра и показ видеозаписи спектакля «Алёнушка и солдат».

Прямой эфир и показ спектакля будут организованы в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» и приурочены к празднованию Дня народного единства.

В 13:00 начнётся прямой эфир «Кукла — символ единения времён и народов». Артисты театра совершат небольшой экскурс в историю театра кукол, расскажут про театр Петрушки — одно из старейших развлечений на Руси, дожившее до наших дней и не потерявшее свою актуальность.

В 19:00 будет показана видеозапись спектакля «Алёнушка и солдат». Этот спектакль — весёлая и поучительная история о том, как храбрый и находчивый Солдат сумел одолеть злого, но простодушного трехголового Змея. Спектакль «Алёнушка и солдат» стал лауреатом VII областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин» (номинации «Работа актёра в театре кукол» мужская роль; «Работа актёра в театре кукол» женская роль). Художник спектакля Татьяна Старикова получила специальный приз фестиваля за оригинальное воплощение русского национального колорита.

Запись спектакля будет доступна для просмотра до 23:00 4 ноября.