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Победа Артёма Щукина на GRAND PRIX DREAM FACTORY 2021 (Швейцария)
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Победа Артёма Щукина на GRAND PRIX DREAM FACTORY 2021 (Швейцария)

Новости
Победа Артёма Щукина на GRAND PRIX DREAM FACTORY 2021 (Швейцария)

Вчера завершился конкурс иллюзионистов в Швейцарии GRAND PRIX DREAM FACTORY 2021.

В нём приняли участие самые маститые иллюзионисты с мировым именем, призёры многих международных конкурсов. Конкурсантов оценивали два жюри: зрительское и профессиональное. Зрители выбирали пятерку лучших фокусников, а профессиональное жюри — лучшего иллюзиониста. По итогам конкурса российский артист Артём Щукин получил главный приз профессионалов, как лучший иллюзионист и получил приз от зрительского жюри.

Поздравляем Артёма с очередной блестящей победой! Это четвертая международная награда артиста, который отстаивает честь России на международных состязаниях.