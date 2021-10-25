Дополнительные справочные табло установлены на вокзалах Астрахани, Саратова, Волгограда и Балаково

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С помощью интерактивных табло пассажиры могут узнать актуальную информацию о расписании, наличии и стоимости билетов на поезда дальнего следования и электрички. Кроме того, в видеотерминалах представлена подробная информация о сервисах и услугах, оказываемых на вокзале, в том числе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.В случае возникновения дополнительных вопросов пользователи могут обратиться к оператору call-центра, используя видеосвязь.