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Дополнительные справочные табло установлены на вокзалах Астрахани, Саратова, Волгограда и Балаково

Новости


Для удобства пассажиров, а также с целью развития информационных услуг на железнодорожных вокзалах Астрахани, Саратова, Волгограда и Балаково установлены дополнительные справочные видеотерминалы. Они расположены в залах ожидания, а также вблизи билетных касс.

С помощью интерактивных табло пассажиры могут узнать актуальную информацию о расписании, наличии и стоимости билетов на поезда дальнего следования и электрички. Кроме того, в видеотерминалах представлена подробная информация о сервисах и услугах, оказываемых на вокзале, в том числе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

В случае возникновения дополнительных вопросов пользователи могут обратиться к оператору call-центра, используя видеосвязь.