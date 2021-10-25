C 25 октября прекращается работа сезонных межмуниципальных автобусных маршрутов

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Также в связи с наступлением осенне-зимнего периода 2021-2022 года возобновляется движение автобусов по сезонному межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пригородного сообщения № 246 Н «пос. Новоселово – Саратов (Ж/д вокзал)».Работа остальных межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пригородного сообщения переводится на осенне-зимнее расписание, с которым можно ознакомиться на сайте областного минтранса.