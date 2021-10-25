C 25 октября прекращается работа сезонных межмуниципальных автобусных маршрутов
С 25 октября 2021 года прекращается работа сезонных маршрутов № 222 «Саратов (ул. Радищева) – дачи СГУ», № 224 «Саратов (Стадион Волга) - Трещиха», № 240 «Саратов (ул. Радищева) – п/т «Сокол», № 246 «Дачи «Урицкого» – Саратов ЖДВ», № 253 «Саратов (Ж/д вокзал) – развилка на г. Маркс», № 299 «Саратов (Стадион Волга) – Широкий Буерак», № 379 «Саратов (Ж/д вокзал) – с. Шумейка».
Также в связи с наступлением осенне-зимнего периода 2021-2022 года возобновляется движение автобусов по сезонному межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пригородного сообщения № 246 Н «пос. Новоселово – Саратов (Ж/д вокзал)».
Работа остальных межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пригородного сообщения переводится на осенне-зимнее расписание, с которым можно ознакомиться на сайте областного минтранса.