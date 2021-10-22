Валерий Радаев заявил об установлении нерабочих дней в Саратовской области с 27 октября

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- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается крайне напряженной. Каждый день растёт количество заболевших. Поэтому в Саратовской области устанавливаются нерабочие дни с 27 октября по 7 ноября. Это необходимая мера для разрыва цепочки заболеваемости. Период нерабочих дней позволит разобщить потоки, сократить поездки, контакты с посторонними людьми.Огромное значение имеет вакцинация. Она работает - формирует иммунитет к коронавирусу. Это нужно и молодым, и людям среднего возраста, и старшему поколению.Сегодня всем, и каждому - важно проявить особую внимательность, ответственность, соблюдать санитарные требования, чтобы защитить себя и близких, - сообщил глава региона.