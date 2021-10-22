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Сотрудничество Manchester City с Midea набирает силу

Новости
Сотрудничество Manchester City с Midea набирает силу

Развитие своего глобального партнерства анонсировали мировой гигант бытовой техники Midea и знаменитый английский футбольный клуб Manchester City. Midea создает невероятно популярный среди фанатов Сити по всему миру вовлекающий цифровой контент.

За время сотрудничества с января 2020 года проведен челлендж #MideaHomeChallenge, реализована кампания Midea #WorldClass Awards, посвященная деятельности Клуба. В рамках кампании были разыграны 9 разных трофеев #WorldClass. Инновационное шоу награждения получило миллионы просмотров и восхищение фанатов. Для демонстрации широкого ассортимента умной бытовой техники во всех категориях на стадионе Этихад у Midea будет 12 LED-слотов на каждом домашнем матче Манчестер Сити, а также новая двухуровневая LED-система мирового уровня.

Сотрудничество Manchester City с Midea набирает силу, сказал Roel de Vries, City Football Group’s Group Chief Operating Officer. Клуб с нетерпением ждет расширения партнерства, включив в нее интеллектуальную интеграцию продуктов и работу с сообществом.

Чень Хайтао, генеральный директор подразделения Midea в России, также заметил, что компания нацелена на демонстрацию фанатам футбола и Манчестер Сити широкой линейки умной бытовой техники. Расширяя свое присутствие в медиапространстве, Midea планирует реализовать проект с помогающей решать социальные проблемы знаменитой программой клуба «Сити в сообществе».