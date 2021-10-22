22 октября 2021 ПЯТНИЦА
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Эффективное лечение получили 3000 онкопациентов благодаря изобретению ученых из «ОнкоАтласа»

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Ученые из Центра молекулярной онкологии «ОнкоАтлас» разработали первую российскую тест-систему «Соло-тест АВС» для молекулярно-генетического анализа пациентов, борющихся против рака. Этот позволяет назначить человеку индивидуальное лечение. Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему год назад, за это время обследование прошли 3000 пациентов из Санкт-Петербурга, Москвы, Курской и Томской областей, Башкортостана и других регионов.

Появление отечественной тест-системы «Соло-тест АВС» позволило выполнять расширенный генетический анализ (высокопроизводительное секвенирование или NGS) в онкологии в системе ОМС. Сегодня в любом регионе России пройти NGS-тестирование можно бесплатно благодаря программе Российского общества клинической онкологии (RUSSCO). Владислав Милейко, руководитель Центра молекулярной онкологии «ОнкоАтлас», комментируя изобретение, отметил: у онкологических больных со всей страны появилась возможность получить подходящее им лечение. По словам заведующей молекулярно-биологической лабораторией онкологической больницы №62 г. Москвы Ирины Демидовой, NGS-тест позволил до 8 раз повысить выявляемость мутаций, за счет чего кратно возросло и число пациентов, которые смогли получить эффективную таргетную терапию.