Эффективное лечение получили 3000 онкопациентов благодаря изобретению ученых из «ОнкоАтласа»

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Появление отечественной тест-системы «Соло-тест АВС» позволило выполнять расширенный генетический анализ (высокопроизводительное секвенирование или NGS) в онкологии в системе ОМС. Сегодня в любом регионе России пройти NGS-тестирование можно бесплатно благодаря программе Российского общества клинической онкологии (RUSSCO). Владислав Милейко, руководитель Центра молекулярной онкологии «ОнкоАтлас», комментируя изобретение, отметил: у онкологических больных со всей страны появилась возможность получить подходящее им лечение. По словам заведующей молекулярно-биологической лабораторией онкологической больницы №62 г. Москвы Ирины Демидовой, NGS-тест позволил до 8 раз повысить выявляемость мутаций, за счет чего кратно возросло и число пациентов, которые смогли получить эффективную таргетную терапию.