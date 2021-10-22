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Более 3 миллиардов 87 миллионов рублей перечислили жителям Саратовской области на детей-школьников

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У семей Саратовской области, имеющих детей школьного возраста и еще не получивших единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, осталось меньше двух недель, чтобы обратиться за ней. Заявления Пенсионный фонд РФ будет принимать до 1 ноября.

Напоминаем, что, согласно указу Президента, единовременная выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполнилось не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается детям с инвалидностью и с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет, и они продолжают получать общее образование.

С августа Отделением ПФР по Саратовской области уже произведены выплаты на сумму более 3 млрд. 87 миллионов рублей на 308,7 тысяч детей.

В число получателей единовременной выплаты включены и 447 ребят, проживающих в детских домах и домах-интернатах (им выплата уже перечислена в полном объеме), а также 87 молодых человека в возрасте от 18 до 23 лет, в силу особенностей здоровья продолжающих обучение по общеобразовательной программе.

Заявление можно подать через Портал Госуслуг или лично в любой удобной клиентской службе ПФР.