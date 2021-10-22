Заслуженная артистка России Наталья Колосова: " Пушкинская карта - огромный вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения и реальная поддержка учреждений культуры"

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В настоящее время на портале PRO.Культура.РФ зарегистрировано уже 28 учреждений культуры области. Это все ведущие театры и музеи области, Саратовская консерватория имени Собинова, областная филармония имени Шнитке,11 муниципальных, 2 НКО и 2 коммерческие организации в сфере культуры.В региональную афишу карты включено около 300 мероприятий. Это лучшие театральные постановки, концерты, выставки, фестивальные события, музейные экскурсии.Лидерами в афише "Пушкинской карты" являются Саратовский академический театр оперы и балета, Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова, Саратовская областная филармония имени А.Шнитке.Заслуженная артистка России Наталья Колосова: ""Пушкинская карта" - это билет в культурную жизнь страны! Мы видим огромный вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения благодаря этой программе. Самое главное, что "Пушкинская карта" позволяет молодым людям чаще посещать культурные мероприятия, расширять свой кругозор, узнавать новое, ведь материальная составляющая теперь не будет дополнительным фактором к приобщению к культурному наследию. Таким образом все учреждения культуры расширяют свою аудиторию. Запуск такого проекта — шаг вперед в культурном воспитании следующего поколения. Очень приятно видеть в зрительном зале юных людей, которые впервые посетили театр благодаря этой программе! Многие из них приходят потом вновь и вновь, ведь театр для них становиться важной частью жизни, которая началась именно с "Пушкинской карты""."Саратовская молодежь проявила большой интерес к нашему репертуару и спектаклям, которые можно посетить при поддержке "Пушкинской карты", - отметил директор театра оперы и балета Алексей Комаров. - За сентябрь и октябрь работы проекта спектакли Саратовского академического театра оперы и балета выбрали более 1800 держателей «Пушкинской карты". По данной программе приобретались билеты на абсолютно все спектакли, заявленные в афише, но, конечно же, в основном молодых людей интересуют классика музыкального театра: балеты «Лебединое озеро» П.Чайковского, "Жизель" А.Адана, оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского и "Кармен" Ж.Бизе. Подробная афиша мероприятий, участвующих в программе «Пушкинская карта» размещена на сайте театра, на портале Культура.РФ и в приложении «Госуслуги.Культура»."