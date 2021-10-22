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Пушкинка провела онлайн-встречи с детскими писателями из Москвы

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Школьники, учителя и библиотекари из Алгайского, Краснопартизанского, Петровского, Пугачевского районов, а также из Саратова и Балаково, пообщались с известными авторами и интересными людьми, обладающими множеством талантов.

Судите сами. Елена Николаевна Хрусталёва, уроженка старинного русского города Новгорода – детский писатель, сценарист, телеведущая, режиссёр телевидения и успешная актриса в Детском Музыкальном театре «Синяя птица». На онлайн-встречу с ребятами Елена Николаевна пригласила и знаменитых героев своих книг – мышонка Шустрика и бельчонка Мульку. Встреча была похожа на яркий и веселый праздник!

Вы, должно быть, не раз слышали такое выражение: «Талантливый человек талантлив во всем». Оно в полной мере применимо к нашим уважаемым гостям. Например, Юрий Дмитриевич Нечипоренко не только пишет книги для детей, он – ученый, биофизик, читает лекции в МГУ им. Ломоносова и наряду с этим опубликовал более сотни рассказов, три повести, роман, множество статей в области художественной критики. А еще он – замечательный рассказчик. Дети и подростки слушали его с большим вниманием.

Ребят интересовали самые разные стороны жизни и творчества писателей. Авторы охотно ответили на многочисленные вопросы: «Что побудило вас начать писать для детей?», «На какого литературного героя вам хотелось быть похожим в детстве?», «Слушаете ли вы музыку, когда сочиняете книгу. Если да, то-какую?», «Сложно ли писать рассказы?», «Кто ваш первый читатель?», «Какие чувства вы испытывали, когда вышла ваша первая книга?» и т.д.

Писатели Елена Хрусталёва Юрий Нечипоренко активно сотрудничают с библиотеками и школами по всей России, проводят беседы с юными читателями, организуют Дни чтения, участвуют в Неделях чтения, прививая детям любовь к книгам, и превращая каждую встречу в искрометный и удивительный праздник.