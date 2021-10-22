Татьяна Астафьева: «Мы надеемся на встречи, которые пройдут в атмосфере хорошего настроения и безопасности»
С 25 октября посетить учреждения культуры в регионе можно будет только по QR-коду. И.о. министра культуры области Татьяна Астафьева прокомментировала новые правила посещения учреждений культуры:
- С 25 октября по поручению Губернатора в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой на территории региона вводятся дополнительные ограничительные меры при посещении массовых мероприятий в учреждениях культуры. Вместе с билетом посетителям старше 18 лет необходимо предъявить паспорт или иное удостоверение личности и один из следующих документов: QR-код о прохождении вакцинации; QR-код о перенесенном заболевании COVID-19; справка о наличии медотвода от вакцинации против COVID-19.
Дорогие друзья, мы всегда заботились и будем заботиться о вас, поэтому принимаем все меры по сохранению вашего здоровья и здоровья ваших близких.
Мы уважаем ваше право на выбор и возместим 100% стоимости билета, если вы не сможете попасть в театр или на концерт.
Однако мы надеемся на встречи, которые пройдут в атмосфере хорошего настроения и безопасности!