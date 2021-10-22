22 октября 2021 ПЯТНИЦА
Новости
18:50 | 22 октября
Валерий Радаев заявил об установлении нерабочих дней в Саратовской области с 27 октября
18:42 | 22 октября
В Москве пройдет фестиваль детских любительских театральных коллективов «ОБРАЗ»
16:18 | 22 октября
Пушкинка провела онлайн-встречи с детскими писателями из Москвы
15:28 | 22 октября
Сотрудничество Manchester City с Midea набирает силу
14:39 | 22 октября
Более 3 миллиардов 87 миллионов рублей перечислили жителям Саратовской области на детей-школьников
13:45 | 22 октября
Эффективное лечение получили 3000 онкопациентов благодаря изобретению ученых из «ОнкоАтласа»
13:24 | 22 октября
Заслуженная артистка России Наталья Колосова: " Пушкинская карта - огромный вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения и реальная поддержка учреждений культуры"
12:39 | 22 октября
Молодые сотрудники Саратовского НПЗ провели экологическую акцию «Чистый лес»
11:42 | 22 октября
Татьяна Астафьева: «Мы надеемся на встречи, которые пройдут в атмосфере хорошего настроения и безопасности»
10:50 | 22 октября
Саратовская область сохраняет первое место в ПФО по намолоту зерна
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Татьяна Астафьева: «Мы надеемся на встречи, которые пройдут в атмосфере хорошего настроения и безопасности»

Новости


С 25 октября посетить учреждения культуры в регионе можно будет только по QR-коду. И.о. министра культуры области Татьяна Астафьева прокомментировала новые правила посещения учреждений культуры:

- С 25 октября по поручению Губернатора в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой на территории региона вводятся дополнительные ограничительные меры при посещении массовых мероприятий в учреждениях культуры. Вместе с билетом посетителям старше 18 лет необходимо предъявить паспорт или иное удостоверение личности и один из следующих документов: QR-код о прохождении вакцинации; QR-код о перенесенном заболевании COVID-19; справка о наличии медотвода от вакцинации против COVID-19.

Дорогие друзья, мы всегда заботились и будем заботиться о вас, поэтому принимаем все меры по сохранению вашего здоровья и здоровья ваших близких.

Мы уважаем ваше право на выбор и возместим 100% стоимости билета, если вы не сможете попасть в театр или на концерт.

Однако мы надеемся на встречи, которые пройдут в атмосфере хорошего настроения и безопасности!