22 октября 2021 ПЯТНИЦА
Новости
18:50 | 22 октября
Валерий Радаев заявил об установлении нерабочих дней в Саратовской области с 27 октября
18:42 | 22 октября
В Москве пройдет фестиваль детских любительских театральных коллективов «ОБРАЗ»
16:18 | 22 октября
Пушкинка провела онлайн-встречи с детскими писателями из Москвы
15:28 | 22 октября
Сотрудничество Manchester City с Midea набирает силу
14:39 | 22 октября
Более 3 миллиардов 87 миллионов рублей перечислили жителям Саратовской области на детей-школьников
13:45 | 22 октября
Эффективное лечение получили 3000 онкопациентов благодаря изобретению ученых из «ОнкоАтласа»
13:24 | 22 октября
Заслуженная артистка России Наталья Колосова: " Пушкинская карта - огромный вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения и реальная поддержка учреждений культуры"
12:39 | 22 октября
Молодые сотрудники Саратовского НПЗ провели экологическую акцию «Чистый лес»
11:42 | 22 октября
Татьяна Астафьева: «Мы надеемся на встречи, которые пройдут в атмосфере хорошего настроения и безопасности»
10:50 | 22 октября
Саратовская область сохраняет первое место в ПФО по намолоту зерна
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Саратовская область сохраняет первое место в ПФО по намолоту зерна

Новости
Саратовская область сохраняет первое место в ПФО по намолоту зерна

По состоянию на 21 октября саратовские аграрии собрали 3519,4 тысячи тонн зерновых с площади 2093,5 тысяч га (96% от плана). Намолочено 1459,0 тысяч тонн подсолнечника и и 447,0 тысяч тонн кукурузы на зерно.

Накопано 235,8 тыс тонн сахарной свеклы с площади 5,1 тысяча га. В хозяйствах всех категорий собрано 310,5 тысяч тонн овощей открытого грунта, завершена уборка картофеля, продолжается уборка поздних сортов яблок.

Сев озимых культур под урожай 2022 года проведен на площади 1226,2 тысячи гектаров.