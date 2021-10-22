Саратовская область сохраняет первое место в ПФО по намолоту зерна
По состоянию на 21 октября саратовские аграрии собрали 3519,4 тысячи тонн зерновых с площади 2093,5 тысяч га (96% от плана). Намолочено 1459,0 тысяч тонн подсолнечника и и 447,0 тысяч тонн кукурузы на зерно.
Накопано 235,8 тыс тонн сахарной свеклы с площади 5,1 тысяча га. В хозяйствах всех категорий собрано 310,5 тысяч тонн овощей открытого грунта, завершена уборка картофеля, продолжается уборка поздних сортов яблок.
Сев озимых культур под урожай 2022 года проведен на площади 1226,2 тысячи гектаров.