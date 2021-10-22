Саратовская область сохраняет первое место в ПФО по намолоту зерна

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Накопано 235,8 тыс тонн сахарной свеклы с площади 5,1 тысяча га. В хозяйствах всех категорий собрано 310,5 тысяч тонн овощей открытого грунта, завершена уборка картофеля, продолжается уборка поздних сортов яблок.Сев озимых культур под урожай 2022 года проведен на площади 1226,2 тысячи гектаров.