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Ветврачи держат на контроле биологическую безопасность саратовских птицефабрик

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Начальник управления ветеринарии Правительства области Алексей Молчанов провел рабочее онлайн-совещание с начальниками ветслужб районов, в которых расположены птицефабрики.

Руководитель дал поручения подведомственным учреждениям до конца недели провести очередной аудит системы безопасности саратовских птицеводческих предприятий. Цель – выявить возможные риски заноса вируса гриппа птиц, а также ещё раз проинформировать о правилах профилактики инфекционных заболеваний.

По результатам посещения птицефабрик специалисты направят письменные рекомендации по усовершенствованию организации биологической защиты.

Данные мероприятия будут проходить регулярно, пока в регионе сохраняется высокая вероятность возникновения вспышек гриппа птиц.

Кроме того, ветеринарным специалистам поручено во взаимодействии с органами местного самоуправления обеспечить безвыгульное содержание птицепоголовья в населенных пунктах сельской местности. До завершения периода миграции возможность контакта перелетной птицы с домашней сохраняется. Это создает угрозу заноса вируса гриппа из дикой природы в птицеводческие хозяйства региона.