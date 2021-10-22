Саратовское граффити «Лицо времени» заняло второе место на «ФормARTе»

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Он направлен на поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа с помощью искусства граффити.В этом году ключевой для конкурсных работ стала тема, отражающая потенциал развития страны и новых технологий под единым брендом «Взгляд в будущее».В финале конкурса Саратовскую область представляло граффити «Лицо времени», автор - художник Владимир Куц.Победители и призеры Фестиваля определялись по итогам сложения результатов народного голосования и голосов экспертов.Саратовская область заняла второе место. Автор работы Владимир Куц выиграл 150 000 рублей на развитие своего творчества. Он поблагодарил всех, кто помогал ему в создании граффити на улице Волжской в Саратове.Саратовская область стала единственным регионом, который использовал 3D-технологии. Сотрудники лаборатории виртуальной и дополненной реальности Института прикладных информационных технологий и коммуникаций СГТУ имени Гагарина Ю. А. Михаил Королев, Ксения Кузнецова и Дмитрий Пиминов разработали приложение дополненной реальности для граффити «Лицо времени». Благодаря разработке политеховцев работа стала трёхмерной. Жители и гости города могут навести камеру смартфона на арт-объект и изображение «оживёт».«Поздравляю художника с заслуженной победой! Второй год подряд наш регион занимает второе место! Это очень достойный результат. Интерес к уличному искусству растет и в следующем году мы планируем провести уже свой областной фестиваль. Будем менять мир вокруг и делать улицы городов ярче!», - сказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.