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Саратовское граффити «Лицо времени» заняло второе место на «ФормARTе»

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Саратовское граффити «Лицо времени» заняло второе место на «ФормARTе»

Вчера стали известны итоги фестиваля уличного искусства «ФормАRТ» Проект реализуется по инициативе Полномочного Представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Он направлен на поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа с помощью искусства граффити.

В этом году ключевой для конкурсных работ стала тема, отражающая потенциал развития страны и новых технологий под единым брендом «Взгляд в будущее».

В финале конкурса Саратовскую область представляло граффити «Лицо времени», автор - художник Владимир Куц.

Победители и призеры Фестиваля определялись по итогам сложения результатов народного голосования и голосов экспертов.

Саратовская область заняла второе место. Автор работы Владимир Куц выиграл 150 000 рублей на развитие своего творчества. Он поблагодарил всех, кто помогал ему в создании граффити на улице Волжской в Саратове.

Саратовская область стала единственным регионом, который использовал 3D-технологии. Сотрудники лаборатории виртуальной и дополненной реальности Института прикладных информационных технологий и коммуникаций СГТУ имени Гагарина Ю. А. Михаил Королев, Ксения Кузнецова и Дмитрий Пиминов разработали приложение дополненной реальности для граффити «Лицо времени». Благодаря разработке политеховцев работа стала трёхмерной. Жители и гости города могут навести камеру смартфона на арт-объект и изображение «оживёт».

«Поздравляю художника с заслуженной победой! Второй год подряд наш регион занимает второе место! Это очень достойный результат. Интерес к уличному искусству растет и в следующем году мы планируем провести уже свой областной фестиваль. Будем менять мир вокруг и делать улицы городов ярче!», - сказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.