Александр Романов призвал жителей Саратовской области принять участие во Всероссийской переписи населения

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Спикер регпарламента оставил свои данные дистанционно, на портале Госуслуг. Заполнить переписные листы можно также в ближайшем МФЦ или традиционно с помощью переписчиков на дому.Александр Романов призвал жителей Саратовской области присоединиться к Всероссийской переписи населения.«Активное участие жителей Саратовской области в этом мероприятии позволит получить актуальные статистические данные о жизни людей, быте, социально-экономических процессах. В дальнейшем эта информация поможет при реализации социальной политики государства, принятии важных решений, направленных на развитие региона и страны в целом.Нововведение этого года – дистанционная перепись. Она позволяет быстро и без риска для здоровья предоставить всю необходимую информацию», – подчеркнул Председатель облдумы.