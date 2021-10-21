Александр Романов призвал жителей Саратовской области принять участие во Всероссийской переписи населения
Председатель Саратовской областной Думы Александр Романов (фракция «Единая Россия») принял участие во Всероссийской переписи населения, которая стартовала 15 октября и продлится по 14 ноября.
Спикер регпарламента оставил свои данные дистанционно, на портале Госуслуг. Заполнить переписные листы можно также в ближайшем МФЦ или традиционно с помощью переписчиков на дому.
Александр Романов призвал жителей Саратовской области присоединиться к Всероссийской переписи населения.
«Активное участие жителей Саратовской области в этом мероприятии позволит получить актуальные статистические данные о жизни людей, быте, социально-экономических процессах. В дальнейшем эта информация поможет при реализации социальной политики государства, принятии важных решений, направленных на развитие региона и страны в целом.
Нововведение этого года – дистанционная перепись. Она позволяет быстро и без риска для здоровья предоставить всю необходимую информацию», – подчеркнул Председатель облдумы.