В Саратовском театре кукол «Теремок» по «Пушкинской карте» можно посетить более 20 детских и взрослых постановок

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Практически на все спектакли театра можно приобрести билеты по карте. Афиша спектаклей размещена на официальном сайте teremok-saratov.ru и на портале Культура РФ.В сентябрьском и октябрьском репертуаре театра были представлены исключительно детские постановки, тем не менее молодые родители активно покупали билеты на спектакли «Чебурашка и его друзья», «Про тигров и слонов», на постановки из гастрольной афиши Ивановского областного театра кукол.В ноябре театр дополнит репертуар спектаклями для молодёжи и взрослых - «Подменыш» и «Чёрный снег». Показы будут проходить вечером в будние дни, чтобы их могли посетить именно школьники и студенты.«Пушкинская карта — это очень сильная программа поддержки, которую государство применило по отношению к молодёжной аудитории, — подчеркнул директор Саратовского театра кукол «Теремок» Александр Удалов. — Сейчас многим современным детям нужен мощный стимул и мотивация, чтобы сходить в театр. Хотелось бы, чтобы посещение культурных мероприятий стало нормой абсолютно для всех молодых людей и девушек.Все спектакли нашего осеннего репертуара аккредитованы порталом Культура.РФ для участия в программе, то есть билет на любой из них можно приобрети по Пушкинской карте на сайте театра».На сегодняшний день в афише Саратовского театра кукол предложено более 20 лучших постановок по «Пушкинской карте». Среди них — спектакли «Бременские музыканты», «Клочки по закоулочкам», «Чёрный снег», «Подменыш», «Денискины рассказы» и другие.