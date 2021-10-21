21 октября 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 21 октября
HH.ru: Свыше половины российских компаний планируют работать в нерабочие дни в начале ноября
16:10 | 21 октября
Александр Романов призвал жителей Саратовской области принять участие во Всероссийской переписи населения
15:17 | 21 октября
В Саратовском театре кукол «Теремок» по «Пушкинской карте» можно посетить более 20 детских и взрослых постановок
14:25 | 21 октября
В связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Саратовской области закрыты десять школ и два детсада
13:23 | 21 октября
Директор ТЮЗа Игорь Баголей: «Введение QR-кодов поможет театрам сохранить возможность репетировать и играть спектакли»
12:30 | 21 октября
Игроки СГАУ-Саратов-2 вызваны в юношескую сборную России
11:39 | 21 октября
Всероссийская перепись населения: переписчики соблюдают все меры безопасности и социальное дистанцирование с респондентами
10:56 | 21 октября
Саратовцы приглашаются проголосовать за региональные бренды продуктов питания в рамках конкурса «Вкусы России»
10:49 | 21 октября
Более 6 тысяч зрителей выбрали спектакли областных театров в рамках программы «Пушкинская карта»
09:00 | 21 октября
HH.ru: В Саратовской области компании за год снизили расходы на закупку средств защиты от Covid-19
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Директор ТЮЗа Игорь Баголей: «Введение QR-кодов поможет театрам сохранить возможность репетировать и играть спектакли»

Новости


С 25 октября в Саратовской области вводятся QR-коды для посещения учреждений культуры.

По мнению директора Саратовского ТЮЗа, Заслуженного артиста России Игоря Баголея

- Введение QR-кодов поможет театрам избежать закрытия и новой волны отмен, сохранить возможность репетировать и играть спектакли. В сложные времена искусство может стать для человека способом укрепить свои душевные силы, улучшить настроение и сохранить присутствие духа. И артистам очень важно не прерываться, продолжать работать и выходить на сцену, не терять форму. С этого сезона с нами новый главный режиссёр Георгий Цнобиладзе, если бы театру пришлось закрыться сейчас, это нанесло бы большой ущерб нашим творческим планам. Но мы все понимаем, что соблюдение определенных правил безопасности стало сегодня обязательным, и если они перестают быть эффективными, вводятся новые ограничения. Мы надеемся, что все наши зрители отнесутся к ним с пониманием, ведь с введением системы QR-кодов поход в театр станет ещё безопаснее.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код