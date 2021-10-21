Директор ТЮЗа Игорь Баголей: «Введение QR-кодов поможет театрам сохранить возможность репетировать и играть спектакли»

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По мнению директора Саратовского ТЮЗа, Заслуженного артиста России Игоря Баголея- Введение QR-кодов поможет театрам избежать закрытия и новой волны отмен, сохранить возможность репетировать и играть спектакли. В сложные времена искусство может стать для человека способом укрепить свои душевные силы, улучшить настроение и сохранить присутствие духа. И артистам очень важно не прерываться, продолжать работать и выходить на сцену, не терять форму. С этого сезона с нами новый главный режиссёр Георгий Цнобиладзе, если бы театру пришлось закрыться сейчас, это нанесло бы большой ущерб нашим творческим планам. Но мы все понимаем, что соблюдение определенных правил безопасности стало сегодня обязательным, и если они перестают быть эффективными, вводятся новые ограничения. Мы надеемся, что все наши зрители отнесутся к ним с пониманием, ведь с введением системы QR-кодов поход в театр станет ещё безопаснее.