Всероссийская перепись населения: переписчики соблюдают все меры безопасности и социальное дистанцирование с респондентами

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Принять участие в переписи необходимо каждому жителю страны. Её можно пройти тремя способами: дома с переписчиком, самостоятельно на ближайшем переписном участке или онлайн на портале Госуслуг до 8 ноября.В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19, Росстат и его территориальные органы призывают население самостоятельно проходить перепись через портал Госуслуг, минимизируя взаимодействие с переписчиками. Любой представитель домашнего хозяйства может переписать себя и своих домочадцев. По приходу переписчика достаточно показать полученный QR-код о прохождении переписи. Также, чтобы исключить взаимодействие с переписчиком, можно назвать цифровые коды по телефону горячей линии Саратовстата (8452) 49-35-48.Переписной персонал соблюдает общие правила санитарно-эпидемиологической безопасности – ежедневно проводится термометрия, используются средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. За нарушение этих правил переписчики отстраняются от работы. Кроме того, Саратовстатом совместно с Роспотребнадзором организовано проведение ПЦР-тестирования на COVID-19 всех переписчиков, работающих в регионе.При подборе переписного персонала Саратовстатом отдавалось предпочтение лицам, имеющим вакцинацию против COVID-19. Из числа подобранных лиц (включая резерв) 43% имеют вакцинацию.