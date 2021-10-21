21 октября 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 21 октября
HH.ru: Свыше половины российских компаний планируют работать в нерабочие дни в начале ноября
16:10 | 21 октября
Александр Романов призвал жителей Саратовской области принять участие во Всероссийской переписи населения
15:17 | 21 октября
В Саратовском театре кукол «Теремок» по «Пушкинской карте» можно посетить более 20 детских и взрослых постановок
14:25 | 21 октября
В связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Саратовской области закрыты десять школ и два детсада
13:23 | 21 октября
Директор ТЮЗа Игорь Баголей: «Введение QR-кодов поможет театрам сохранить возможность репетировать и играть спектакли»
12:30 | 21 октября
Игроки СГАУ-Саратов-2 вызваны в юношескую сборную России
11:39 | 21 октября
Всероссийская перепись населения: переписчики соблюдают все меры безопасности и социальное дистанцирование с респондентами
10:56 | 21 октября
Саратовцы приглашаются проголосовать за региональные бренды продуктов питания в рамках конкурса «Вкусы России»
10:49 | 21 октября
Более 6 тысяч зрителей выбрали спектакли областных театров в рамках программы «Пушкинская карта»
09:00 | 21 октября
HH.ru: В Саратовской области компании за год снизили расходы на закупку средств защиты от Covid-19
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Всероссийская перепись населения: переписчики соблюдают все меры безопасности и социальное дистанцирование с респондентами

Новости


С 15 октября по 14 ноября 2021 года во всех регионах России проходит Всероссийская перепись населения 2020 года.

Принять участие в переписи необходимо каждому жителю страны. Её можно пройти тремя способами: дома с переписчиком, самостоятельно на ближайшем переписном участке или онлайн на портале Госуслуг до 8 ноября.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19, Росстат и его территориальные органы призывают население самостоятельно проходить перепись через портал Госуслуг, минимизируя взаимодействие с переписчиками. Любой представитель домашнего хозяйства может переписать себя и своих домочадцев. По приходу переписчика достаточно показать полученный QR-код о прохождении переписи. Также, чтобы исключить взаимодействие с переписчиком, можно назвать цифровые коды по телефону горячей линии Саратовстата (8452) 49-35-48.

Переписной персонал соблюдает общие правила санитарно-эпидемиологической безопасности – ежедневно проводится термометрия, используются средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. За нарушение этих правил переписчики отстраняются от работы. Кроме того, Саратовстатом совместно с Роспотребнадзором организовано проведение ПЦР-тестирования на COVID-19 всех переписчиков, работающих в регионе.

При подборе переписного персонала Саратовстатом отдавалось предпочтение лицам, имеющим вакцинацию против COVID-19. Из числа подобранных лиц (включая резерв) 43% имеют вакцинацию.