Более 6 тысяч зрителей выбрали спектакли областных театров в рамках программы «Пушкинская карта»

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Лидерами по продаже стали театр драмы имени И.А.Слонова, театр оперы и балета, ТЮЗ Киселева и областная филармония имени Шнитке. Только театры предложили для региональной афиши «Пушкинской карты» 250 спектаклей и концертов.- В Саратовской области работа по максимальному увеличению возможностей программы «Пушкинская карта» среди молодежи идет на высоком творческом уровне, - прокомментировала и.о. министра культуры Татьяна Астафьева. - Сейчас продолжается плановая и систематическая работа. Региональная афиша «Пушкинской карты» ежедневно наполняется событиями. В настоящее время к программе подключились 28 учреждений культуры, для посещений доступно около 300 событий.В целях продвижения программы «Пушкинская карта» и популяризации её среди молодёжи министерство культуры занимается размещением наружной рекламы «Пушкинской карты» на фасадах и рекламных площадях учреждений культуры, а также размещение визуальных и аудиоматериалов в социальных сетях. Среди целевой аудитории работники театров и музеев проводят коммуникационную кампанию, которая включает в себя встречи молодежи с популярными деятелями культуры и представителями ведущих учреждений культуры. Участники проекта активно обсуждают возможности «Пушкинской карты», высказывают свои мнения и замечания, которые позволяют быстрее реализовать проект.