21 октября 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 21 октября
HH.ru: Свыше половины российских компаний планируют работать в нерабочие дни в начале ноября
16:10 | 21 октября
Александр Романов призвал жителей Саратовской области принять участие во Всероссийской переписи населения
15:17 | 21 октября
В Саратовском театре кукол «Теремок» по «Пушкинской карте» можно посетить более 20 детских и взрослых постановок
14:25 | 21 октября
В связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Саратовской области закрыты десять школ и два детсада
13:23 | 21 октября
Директор ТЮЗа Игорь Баголей: «Введение QR-кодов поможет театрам сохранить возможность репетировать и играть спектакли»
12:30 | 21 октября
Игроки СГАУ-Саратов-2 вызваны в юношескую сборную России
11:39 | 21 октября
Всероссийская перепись населения: переписчики соблюдают все меры безопасности и социальное дистанцирование с респондентами
10:56 | 21 октября
Саратовцы приглашаются проголосовать за региональные бренды продуктов питания в рамках конкурса «Вкусы России»
10:49 | 21 октября
Более 6 тысяч зрителей выбрали спектакли областных театров в рамках программы «Пушкинская карта»
09:00 | 21 октября
HH.ru: В Саратовской области компании за год снизили расходы на закупку средств защиты от Covid-19
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Более 6 тысяч зрителей выбрали спектакли областных театров в рамках программы «Пушкинская карта»

Новости


11 театрально-концертных учреждений Саратовской области стали самыми активными участниками программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта».

Лидерами по продаже стали театр драмы имени И.А.Слонова, театр оперы и балета, ТЮЗ Киселева и областная филармония имени Шнитке. Только театры предложили для региональной афиши «Пушкинской карты» 250 спектаклей и концертов.

- В Саратовской области работа по максимальному увеличению возможностей программы «Пушкинская карта» среди молодежи идет на высоком творческом уровне, - прокомментировала и.о. министра культуры Татьяна Астафьева. - Сейчас продолжается плановая и систематическая работа. Региональная афиша «Пушкинской карты» ежедневно наполняется событиями. В настоящее время к программе подключились 28 учреждений культуры, для посещений доступно около 300 событий.

В целях продвижения программы «Пушкинская карта» и популяризации её среди молодёжи министерство культуры занимается размещением наружной рекламы «Пушкинской карты» на фасадах и рекламных площадях учреждений культуры, а также размещение визуальных и аудиоматериалов в социальных сетях. Среди целевой аудитории работники театров и музеев проводят коммуникационную кампанию, которая включает в себя встречи молодежи с популярными деятелями культуры и представителями ведущих учреждений культуры. Участники проекта активно обсуждают возможности «Пушкинской карты», высказывают свои мнения и замечания, которые позволяют быстрее реализовать проект.