Председатель общества «Боевое Братство» Сергей Авезниязов призвал пройти вакцинацию от коронавируса и отнестись с пониманием к введению QR-кодов.

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Он считает, что система QR-кодов для посещения общественных мест повысит уровень санитарной безопасности и снизит распространение коронавирусной инфекции«Уверен, что каждый из нас хочет чувствовать себя безопасно в общественных местах. Введение QR-кодов необходимая мера в условиях распространения коронавируса и роста числа заболевших. QR-код даст возможность не менять привычный уклад жизни. Не отказываться от посещения культурных мероприятий и походов в общественные места – учреждения культуры, фитнес-клубы, объекты общепита. И безопасно для своего здоровья и здоровья окружающих проводить время. Считаю, что каждый должен ответственно отнестись к этому вопросу. Лучший способ обезопасить себя и близких это пройти вакцинацию. Сейчас вирус опасен не только старшему покалению, но и для молодежи.Сам я уже завтра пройду второй этап ревакцинации. Ответственно могу заявить, что ветераны боевых действий поддерживают массовую вакцинаю», – подчеркнул Авезниязов.