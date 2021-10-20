Жители области активно участвуют в переписи населения через портал Госуслуг

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Правительством Российской Федерации срок проведения Всероссийской переписи населения определен на 15 октября – 14 ноября 2021 года.Одна из главных новаций переписи населения — возможность переписаться самостоятельно на портале Госуслуг. Заполнить анкетные листы на портале не только проще, быстрее, но и безопаснее, учитывая эпидемиологическую обстановку.Жители Саратовской области активно выбирают именно онлайн-формат. В течение 5 дней переписи (с 15 по 19 октября) переписано 115,9 тыс. человек, из них на портале «Госуслуги» переписалось 100,3 тыс. человек (86,5% от всех переписавшихся).Также сохраняется и традиционный формат переписи – по домам жителей ходят специально обученные люди (переписчики). Чтобы гарантировать безопасность всех участников переписи переписчики соблюдают все меры безопасности (маски и перчатки) и социальную дистанцию с респондентами.Стоит отметить, что заполнить анкету можно, не приглашая переписчика непосредственно в дом.Участие во Всероссийской переписи населения важно для каждого жителя страны. Результаты переписи используют для принятия стратегических решений, составления демографических, экономических и социальных программ развития регионов, планирования и развития объектов инфраструктуры, дорог, газопроводов, строительстве линий электропередач, развитии общественного транспорта, строительства школ, институтов, детских садов и других социально значимых объектов.Призываем жителей области пройти перепись населения через портал Госуслуг.Министерство экономического развития области