Саратовцы приглашаются проголосовать за региональные бренды продуктов питания в рамках конкурса «Вкусы России»

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Саратовскую область представляют хорошо знакомые всем бренды: саратовский калач, ровенский арбуз, сыр из села Лох.Для производителей конкурс не только открывает широкие возможности по продвижению продукта, но и позволяет расширить компетенции в сфере агробизнеса, маркетинга, организации сбыта.Предлагаем всем в период с 20 октября по 7 ноября отдать свой голос на официальном сайте конкурса вкусыроссии.рф и поддержать три любимых продукта.