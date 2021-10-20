Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: в борьбе с нетерпимостью работа с молодёжью играет ключевую роль

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Международный форум по борьбе с антисемитизмом и сохранению памяти о Холокосте прошёл 13-14 октября в шведском городе Мальмё. Участниками форума стали представители власти, научного и экспертного сообществ, а также гражданского общества из 50 стран. Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор выступил перед собравшимися от имени еврейских общин Европы и подчеркнул, что основные усилия в борьбе с нетерпимостью должны быть направлены на защиту молодёжи от экстремизма и дезинформации. Особенно эта проблема обострилась в период пандемии, подчеркнул президент ЕЕК.«В течение последних полутора лет молодые люди сидели взаперти по домам в режиме самоизоляции и круглосуточно подвергались воздействию потока дезинформации, экстремизма и антисемитизма в сети. Ещё никогда в истории молодое поколение, которое так мало осведомлено о трагедии Холокоста, не подвергалось столь интенсивному информационно-психологическому воздействию теориями заговора и ложью», - заявил Вячеслав Моше Кантор.«Поэтому предотвращение одурманивания молодых людей экстремизмом – одна из главных задач нашего времени. Однако пока большинство использованных нами в этой области стратегий оказались безрезультатными», - добавил он.Повышение уровня антисемитизма в Европе и ту опасность, что он собой представляет, подтвердила и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Как отметила г-жа Ляйен, «антисемитизм – это яд для демократии и открытых обществ». В Европе в начале октября уже была презентована первая стратегия ЕС по борьбе с антисемитизмом.«Нужно бороться с антисемитизмом онлайн и оффлайн. Онлайн-платформы должны брать на себя бо́льшую ответственность в борьбе с ненавистью и за историческую правду», - отметила Урсула фон дер Ляйен.Вячеслав Моше Кантор со своей стороны подчеркнул, что к решению проблемы экстремизма необходимо подходить многосторонне: экономическая основа должна идти бок о бок с использованием социального влияния.«Мы должны больше инвестировать в молодёжь. Нам необходим новый общественный договор между поколениями. Мы должны адаптироваться к веку цифровых технологий, найти наиболее подходящих для наших целей инфлюенсеров, лидеров мнений в онлайн-среде и сформировать привлекательные социальные платформы, где молодые люди могут чувствовать себя комфортно, а инфлюенсеры смогут влиять на их души и умы», - пояснил Вячеслав Моше Кантор.Победа над антисемитизмом невозможна без победы над экстремизмом в целом, добавил президент ЕЕК. При этом он отметил, что социальные сети в этом деле могут быть наиболее эффективным инструментом.Форум в Мальмё был организован премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном и должен был состояться ещё в 2020 году, в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, однако из-за пандемии был перенесён на год. Ряды высокопоставленных участников форума текущего года включали президента Израиля Ицхака Герцога, президента Румынии Клауса Йоханниса, премьер-министра Ирландии Михола Мартина, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. На Форуме также присутствовали Его Величество король Швеции Карл XVI Густав и Её Величество королева Сильвия. В нём также прияли участие руководители компаний, работающих в области высоких технологий и социальных сетей, таких как Google, Facebook и TikTok. Российскую делегацию возглавил заместитель Председателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв.