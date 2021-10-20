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Для пожилых жителей Самойловского района организованы систематические занятия физкультурой

Новости


В комплексных центрах социального обслуживания населения области продолжается реализация проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В рамках нацпроекта для получателей социальных услуг проводятся оздоровительные занятия физкультурой, направленные на продление активного долголетия пожилых людей и инвалидов.

Самое деятельное участие в этой работе принимают «серебряные» волонтеры области.

Так, Алексей Попоудин из Самойловского района - участник социальной акции «Через движение к долголетию». Цель акции - популяризация среди населения области здорового образа жизни, приобщение пожилых граждан и людей с инвалидностью к систематическим занятиям физической культурой.

«Многие пожилые люди стесняются заниматься спортом на имеющихся в районе спортплощадках без компании единомышленников. И когда на базе нашего комплексного центра соцобслуживания в рамках нацпроекта «Демография» открылся зал для занятий адаптивной физкультурой, «серебряные» волонтеры с радостью подключились к деятельности по продлению активного долголетия. Совместно с сотрудниками центра мы разработали программу занятий для граждан старшего поколения, помогаем инструкторам проводить занятия. Например, я в теплое время года занимаюсь с пожилыми людьми скандинавской ходьбой, зимой – провожу занятия на лыжах», - рассказал доброволец, участник реализации национального проекта.

Отметим, сегодня залы для занятий адаптивной физкультурой действуют в 20 комплексных центрах соцобслуживания населения, к 2024 году эти технологии появятся во всех районах области.
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