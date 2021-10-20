В аэропорту «Гагарин» состоялся смотр спецтехники

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В рамках смотра проверена работоспособность 172 единиц техники. К работе в зимних условиях готов весь парк снегоуборочной техники, а также деайсеры – специализированные машины, предназначенные для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. В боевой готовности находится пожарная техника службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов.Уборка аэродромной инфраструктуры в зимний период проводится в круглосуточном режиме. В первую очередь, ведется очистка взлетно-посадочной полосы, светосигнального оборудования, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов.Парк спецтехники аэропорта «Гагарин» укомплектован современным оборудованием и средствами малой механизации, среди которых снегоуборочные машины, аэродромные тягачи, багажные тележки, перронные автобусы, самоходные трапы и ленточные погрузчики, тракторы, а также легковые автомобили различных служб.