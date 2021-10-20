20 октября 2021 СРЕДА
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Сотрудник компании сотовой связи подозревается в неправомерном доступе к информации о телефонных соединениях абонентов

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Ртищевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении 21-летнего сотрудника компании сотовой связи возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По данным следствия, в период с 1 августа по 4 сентября 2021 года 21-летний молодой человек, являясь сотрудником одной из компаний сотовой связи, используя свое служебное положение, осуществил неправомерный доступ к информации о входящих и исходящих телефонных соединениях 57 абонентов, без их согласия и без соответствующего разрешения суда, чем нарушил тайну переписки, телефонных переговоров и иных сообщений.

Противоправные действия работника компании сотовой связи выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Кроме того, подозреваемый проверяется на предмет совершения неправомерного доступа к соединениям других абонентов.

Расследование уголовного дела продолжается.
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