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В Государственном музее К.А. Федина открывается выставка «Ф.М. Достоевский глазами художников и коллекционеров» К 200-летию со дня рождения
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В Государственном музее К.А. Федина открывается выставка «Ф.М. Достоевский глазами художников и коллекционеров» К 200-летию со дня рождения

Новости


30 октября по старому стилю, 11 ноября – по новому, исполняется 200 лет со дня рождения  Федора Михайловича Достоевского – великого русского писателя, открывшего читателям глубины внутреннего мира человека.

В музее идет работа над созданием выставки «Ф.М. Достоевский глазами художников и коллекционеров», которая откроется 22 октября.

Каждая эпоха находит ответы на свои духовные, нравственные и культурные запросы. К.А. Федин не раз обращался к роли «философии, движении мысли, розданной героям» Достоевского. Об этом он размышлял в своих публицистических произведениях, письмах друзьям и ученым. Эти рукописи, а также письма самого Ф.М. Достоевского будут экспонироваться на предстоящей выставке.
Все эти годы продолжается художественное прочтение и осмысление творчества писателя.

Не остались в стороне и саратовские художники-графики. Среди них были и мастера, такие, как Е.И. Бочаров (1947–2021) и начинающие в то время художники – У. Объедкова-Рябова, Л. Гвоздю. У каждого автора свой мир героев Достоевского, свои индивидуальные художественные приемы, но всех их объединяет любовь к творчеству русского классика. Примечательно, что интерес к личности Достоевского возник у этих художников после общения с саратовскими знатоками и ценителями творчества писателя С.Л. Ваазом и О.Д. Смилевцом. Долгие годы они параллельно друг другу изучали и собирали материалы, связанные с жизнью и творчеством Ф.М. Достоевского. Истории, рассказанные этими исследователями и коллекционерами, вы сможете узнать, посетив нашу выставку.

Выставка работает до 22 ноября 2021 года.
Внимание! В связи с проведением ремонтных работ музей временно работает по адресу ул. Московская, 66 (вход с улицы Кутякова). Телефон (8452) 39-57-28.
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