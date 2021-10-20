20 октября 2021 СРЕДА
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14:30 | 20 октября
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13:28 | 20 октября
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Hikvision выпустила новую модель антивандальной вызывной панели

Новости
Hikvision выпустила новую модель антивандальной вызывной панели


Новую модель антивандальной вызывной панели для многоквартирных домов, жилых комплексов и коммерческих объектов представляет компания Hikvision. Возможность работать как с IP-мониторами, так и с аналоговыми абонентскими переговорными устройствами (трубками) – главная особенность панели DS-KD8013-IME6. Гибридное решение Hikvision даст возможность создать на объекте гибкую систему домофонии, а абоненты смогут выбрать более простые и экономичные аналоговые системы или IP-решения видеодомофонии.

Если в многоквартирном доме установлена аналоговая система домофонии, то новое гибридное устройство позволит, сохранив действующую кабельную инфраструктуру, быстро произвести модернизацию, заменив устаревшую аналоговую вызывную панель на новую гибридную DS-KD8013-IME6, а подъездный коммутатор – на специальный блок аудиосогласования DS-KAD20. Абоненты с IP-мониторами смогут пользоваться функцией удаленного управления звонками, открытием дверей/ворот и просмотра изображения с камеры через пользовательское приложение Hik-Connect.

Новая модель антивандальной вызывной панели оснащена встроенным считывателем Mifare-карт, поддерживает управление тремя замками, имеет дополнительные кнопки «SOS» и «Диспетчер» для связи со службой охраны объекта или консьержем, а также встроенную 2 Мп HD-камеру с широким углом обзора (126° по горизонтали) и ИК-подсветкой.