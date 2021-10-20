20 октября 2021 СРЕДА
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В музее Федина состоится вечер памяти поэта Валерия Кремера

Новости


О стихах Валерия Кремера с одобрением отзывались известные российские писатели Николай Переяслов, Надежда Мирошниченко, Александр Нестругин, Николай Дорошенко; писали литературные критики Вячеслав Лютый, Наталия Тяпугина, Иван Васильцов (Пырков), журналист Алексей Голяков и другие. Все они отмечали органичность писательского дара, его глубину, пронзительность и лиричность, умение рассказать о своём времени.

На вечере памяти Валерия Кремера будут прочитаны стихи из поэтических сборников разных лет, которые должны войти в книгу «избранного» «Вода небесная светла»: «Это книга о жизненном опыте человека, который отправляется в путь, чтобы обрести себя – и постепенно понимает, что сделать это можно, только если радостно и трагично, ценой обретений и утрат познать свою душу, которая необъятна как вселенная».

Вход свободный.

Справка

Валерий Кремер – автор восьми книг стихов: «Путь» (1990), «Время вдоха» (2000), «Путешествие к Центру Вихря» (2005), «Свидетельство о жизни» (2007), «Под небом молодым» (2010), «Другие дни» (2014) «Люболь» (2016), «Странник» (2017) и прозаической книги «Спрятанный свет» (2015), лауреат фестивалей поэзии в г. Волгограде и г. Сызрани, сайта «Российский писатель» за 2018 год.

Произведения Валерия Кремера публиковались в журналах «Волга», «Волга – XXI век», «Московский Парнас» (Москва), «Новая Немига литературная» (Беларусь), «Нижний Новгород», в литературно-художественных альманахах «Саратов литературный», «Зеленый остров», «Сюжет», «Тритон» (г. Москва), «Трехцветная кошка» и «Сквозь тишину» (г. Санкт-Петербург).

Внимание! В связи с проведением ремонтных работ музей временно располагается по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 66.