Хозяйка дачи застала вора в дачном домике

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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 – п. «а» ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемый – 46-летний балашовец, ранее неоднократно судимый за кражи, задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.Дачный сезон заканчивается, садоводы-любители перебираются в городские квартиры, оставляя свои загородные участки без присмотра. Нередко этим пользуются злоумышленники. Как правило, кражи из дач и садовых домиков приходятся на осенне-зимний период, когда хозяева редко посещают свои летние жилища. Чаще всего объектом преступных посягательств становится имущество, которое остается на даче – это посуда, личные вещи, электроинструменты, а также лом черных и цветных металлов, строительные материалы.С целью профилактики дачных краж, выявления и раскрытия таких преступлений, сотрудниками полиции регулярно проводятся профилактические рейды по дачным массивам. Однако меры по сохранности своего имущества необходимо принимать и самим дачникам:1. Не оставляйте на даче ценные вещи. Увезите их с собой в город или оставьте на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположена Ваша дача.2. Установите крепкие двери, оснастите их сложными замками, на окна поставьте решетки.3. Чаще навещайте свое загородное жилище.4. Попросите соседей, постоянно проживающих в СНТ, присматривать за Вашим домом и сразу же сообщать Вам о происшествиях, произошедших с Вашим имуществом.5. В случае потери ключей срочно замените замки.6. Если есть возможность, оборудуйте дом средствами видеофиксации.7. При обнаружении на территории садовых товариществ и дачных поселков граждан и транспортных средств, вызывающих подозрение, сообщайте в полицию.Если вы все же стали жертвой преступления, постарайтесь ничего не трогать и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (по мобильному 102). Помните, что своевременное обращение в полицию существенно увеличивает шансы задержать злоумышленников и вернуть похищенное имущество!